ИИ не должен думать за детей: Токаев обозначил задачу для школ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане уже открыты девять филиалов российских университетов. Кроме того, в Астане и Алматы реализуются образовательные проекты «Казахстан – Сириус» для выявления и развития талантливых детей. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на конференции AI Journey 2026 в Москве.
По словам президента, в мае в Астане начали строить образовательный комплекс, аналогичный проект реализуется в Алматы. В его основу положен российский опыт работы с одарёнными детьми. Токаев также обратил внимание на то, как искусственный интеллект меняет образование. По его мнению, доступность готовых ответов не должна лишать школьников способности самостоятельно мыслить и критически оценивать информацию.
Наша задача – научить детей самостоятельно мыслить, критически оценивать информацию, принимать взвешенные решения, — подчеркнул глава государства.
В этой связи он предложил развивать совместные образовательные проекты Казахстана и России в рамках направления AI Journey Junior. Они могли бы объединить школьников и педагогов, чтобы научить их ответственному использованию искусственного интеллекта и современных технологий.
Самое читаемое
- В Степногорске частные дома впервые подключат к городскому теплу
- Будет ли 31 декабря выходным ответили в Минтруда
- Токаев приехал к Путину с большой делегацией: о чём говорили в Кремле
- Токаев похвалил Путина за успехи российской дипломатии
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву на конференцию AI Journey 2026