В Казахстане уже открыты девять филиалов российских университетов. Кроме того, в Астане и Алматы реализуются образовательные проекты «Казахстан – Сириус» для выявления и развития талантливых детей. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на конференции AI Journey 2026 в Москве.

По словам президента, в мае в Астане начали строить образовательный комплекс, аналогичный проект реализуется в Алматы. В его основу положен российский опыт работы с одарёнными детьми. Токаев также обратил внимание на то, как искусственный интеллект меняет образование. По его мнению, доступность готовых ответов не должна лишать школьников способности самостоятельно мыслить и критически оценивать информацию.

Наша задача – научить детей самостоятельно мыслить, критически оценивать информацию, принимать взвешенные решения, — подчеркнул глава государства.

В этой связи он предложил развивать совместные образовательные проекты Казахстана и России в рамках направления AI Journey Junior. Они могли бы объединить школьников и педагогов, чтобы научить их ответственному использованию искусственного интеллекта и современных технологий.