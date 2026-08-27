100 тысяч гектаров новых лесов могут появиться в Казахстане

В Казахстане планируют создать около 100 тысяч гектаров искусственных лесов. В дальнейшем площадь новых насаждений может быть увеличена. Проект предполагает восстановление деградированных земель и привлечение международных инвестиций, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве в сфере лесоклиматических проектов и углеродных единиц подписали Минэкологии Казахстана и Private Company «First Carbon Group Ltd.».

Документ предусматривает возможность реализации проектов по созданию новых лесных насаждений и восстановлению деградированных земель и экосистем. Ожидается, что новые леса также будут способствовать увеличению поглощения парниковых газов.

Одним из механизмов финансирования станет формирование углеродных единиц. Это позволит привлекать международное климатическое и инвестиционное финансирование для реализации лесных проектов.

На первом этапе предполагается создание искусственных лесов на площади около 100 тыс. гектаров с возможностью дальнейшего масштабирования.

Более миллиона гектаров в рамках «Зеленого щита»

При этом планы по увеличению площади лесов в Казахстане значительно масштабнее. В рамках инициативы «Зеленый щит Центральной Азии» на территории страны планируется создать лесные насаждения общей площадью более 1 млн гектаров.

В Минэкологии рассчитывают, что привлечение инвестиций позволит не только увеличить площадь лесов, но и внедрять современные технологии в лесном хозяйстве и восстанавливать деградированные территории.

Подписанный меморандум должен стать частью системного подхода к лесоклиматическим проектам, при котором создание и восстановление лесов будет одновременно решать экологические и климатические задачи и привлекать инвестиции.