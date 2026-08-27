В Алматы отменят полосу для автобусов на одной из магистралей

В Алматы завершили пилотный проект по организации выделенной полосы для общественного транспорта на улице Саина. С 31 августа 2026 года её отменят, сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города. Пилотный проект показал, что выделенная полоса положительно повлияла на работу общественного транспорта. В утренний час пик его средняя скорость выросла с 26,2 до 31,8 км/ч, или на 21,37%. Вечером показатель увеличился с 25 до 30,4 км/ч — на 21,6%.

Улучшилась и регулярность движения. Средний интервал за день сократился с 13,6 до 12 минут — почти на 12%. Утром интервал уменьшился с 13,6 до 11,6 минуты, или на 14,7%. Пассажиропоток на направлении также вырос. Если ранее общественным транспортом пользовались в среднем 42 396 пассажиров в сутки, то после введения полосы показатель достиг 44 515 — рост составил 5%. В акимате считают, что результаты подтвердили эффективность выделенной полосы, особенно в часы пик.

При этом дальнейшее развитие таких полос планируют проводить не отдельными участками, а в составе единой системы. Улица Саина рассматривается как часть комплексной схемы по направлениям проспект Аль-Фараби — улица Саина — проспект Рыскулова — Восточная объездная дорога. На этом маршруте общественному транспорту планируют обеспечить приоритет. Отмена полосы на Саина связана с переходом к следующему этапу — подготовке других участков сети, инфраструктуры и необходимых изменений в нормативных документах.