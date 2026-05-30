100 тысяч казахстанцев бесплатно обучили безопасности в горах

В преддверии Международного дня защиты детей в Алматы запускается уникальный проект-трансформация «Тау Жүрек: Биік мәдениет». Эта масштабная инициатива создана в поддержку президентской экологической кампании «Таза Қазақстан». Главная цель команды проекта — расширить рамки экологического просвещения и передать базовые знания о безопасности, эко-этике и горной культуре 100 тысячам жителей страны.

Автор проекта — президент Федерации альпинизма и спортивного скалолазания РК, общественный деятель Нурсултан Шоканов. Инициатива особенно актуальна сейчас, когда в регионе реализуется важнейший проект «Алматинский горный кластер». Развитие инфраструктуры привлекает все больше людей, и уровень горной культуры должен этому соответствовать.

Актуальность проблемы подтверждают цифры: из-за роста туристического потока количество происшествий в горах выросло почти на 30%. В основном в беду попадают неподготовленные молодые люди от 14 до 23 лет, и только за неполный 2025 год спасателям пришлось 69 раз оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. Программа Тау Жүрек меняет подход к массовому туризму, делая его осознанным и безопасным. Это долгосрочная программа, которая на разных этапах объединит всех: от воспитанников детских домов, школьников и студенческой молодежи до спортивного сообщества, блогеров, журналистов, педагогов и представителей власти, закрепив культуру уважения к высоте как новый стандарт жизни мегаполиса.

Первыми на маршрут ответственности выйдут те, кому сильнее всего нужна поддержка — 50 воспитанников детского дома «Солнышко». 28 мая они отправятся в свой первый образовательный поход. Чтобы показать, каким должен быть настоящий безопасный туризм, Федерация выставляет беспрецедентную команду сопровождения: на 50 детей — 10 педагогов, 5 профессиональных гидов, врач и команда Службы спасения.

Этот проект доказывает: общенациональная кампания «Таза Қазақстан» — это не просто про чистоту вокруг, это про системное воспитание характера и новую экологическую культуру. Горы не терпят случайных людей, а настоящая высота берется только через дисциплину и уважение к родной земле.