Стая-призрак на 271 млн тенге: В Туркестанской области выявили хищение субсидий
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Туркестанской области завершено судебное разбирательство по делу о крупном хищении государственных субсидий, передает BAQ.KZ.
Специальные прокуроры Управления досудебного расследования прокуратуры региона направили в суд материалы в отношении группы лиц, подозреваемых в создании мошеннической схемы по незаконному получению бюджетных средств.
Следствием установлено, что четверо сотрудников районной ветеринарной службы совместно с жителем одного из сёл действовали по предварительному сговору. Они незаконно зарегистрировали в информационной системе около 100 тысяч голов мелкого рогатого скота на имя различных крестьянских хозяйств, хотя животные в реальности не существовали. На основании фиктивных данных участники схемы получили и распределили между собой 271 млн тенге субсидий.
Туркестанский городской суд признал всех пятерых фигурантов виновными в мошенничестве и подделке документов, связанных с хищением средств государственного бюджета. Четверо обвиняемых получили реальные сроки лишения свободы по 5,2 года. Одному из участников назначили ограничение свободы, после чего производство в его отношении было прекращено в связи с применением акта помилования.
В рамках восстановления ущерба государству взыскано 50 млн тенге, а также наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью 120 млн тенге. В прокуратуре региона подчёркивают, что подобные преступления жестко преследуются законом и за хищение субсидий предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
Самое читаемое
- 12 погибших в Алгабасе: МЧС назвал возможную причину пожара
- Куда уходят миллиарды? Ашимбаев требует прозрачности расходов "КазАвтоЖол" и "Жасыл Даму"
- В Астане санврач ввела ограничения из-за роста ОРВИ
- Льготная ипотека в Казахстане: юрист назвал скрытые риски популярных программ
- Женщину засыпало зерном на элеваторе в СКО