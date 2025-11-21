В Туркестанской области завершено судебное разбирательство по делу о крупном хищении государственных субсидий, передает BAQ.KZ.

Специальные прокуроры Управления досудебного расследования прокуратуры региона направили в суд материалы в отношении группы лиц, подозреваемых в создании мошеннической схемы по незаконному получению бюджетных средств.

Следствием установлено, что четверо сотрудников районной ветеринарной службы совместно с жителем одного из сёл действовали по предварительному сговору. Они незаконно зарегистрировали в информационной системе около 100 тысяч голов мелкого рогатого скота на имя различных крестьянских хозяйств, хотя животные в реальности не существовали. На основании фиктивных данных участники схемы получили и распределили между собой 271 млн тенге субсидий.

Туркестанский городской суд признал всех пятерых фигурантов виновными в мошенничестве и подделке документов, связанных с хищением средств государственного бюджета. Четверо обвиняемых получили реальные сроки лишения свободы по 5,2 года. Одному из участников назначили ограничение свободы, после чего производство в его отношении было прекращено в связи с применением акта помилования.

В рамках восстановления ущерба государству взыскано 50 млн тенге, а также наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью 120 млн тенге. В прокуратуре региона подчёркивают, что подобные преступления жестко преследуются законом и за хищение субсидий предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.