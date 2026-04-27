В Астане рухнул аттракцион с детьми: Начата проверка
Карусель сделала несколько кругов, после чего произошла поломка.
Вчера 2026, 23:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане в Центральном парке произошёл инцидент с аттракционом, на котором находились дети, передает BAQ.KZ.
По данным Департамента полиции района Нура, происшествие случилось вечером 25 апреля. Оператор аттракциона сообщил, что во время работы произошло отсоединение посадочной кабины от подвесной конструкции, после чего она упала.
Ранее о случившемся сообщила жительница города в социальных сетях. По её словам, на аттракционе находились её двое детей — карусель сделала несколько кругов, после чего произошла поломка.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. По её итогам материалы будут направлены в уполномоченные органы для принятия мер и оценки безопасности аттракционов.
Самое читаемое
- Как выглядит дом Ауэзова в Семее, который лишили статуса памятника и защиты
- Ход строительства ж/д линии «Бахты – Аягоз» проверили в области Абай
- Подозреваемый в стрельбе признался в планах нападения на администрацию президента США
- В Алматы водитель грузовика погиб после ДТП с опрокидыванием
- На оптовом рынке Усть-Каменогорска выявлены факты завышения цен на овощи