В Астане рухнул аттракцион с детьми: Начата проверка

В Астане в Центральном парке произошёл инцидент с аттракционом, на котором находились дети, передает BAQ.KZ.

По данным Департамента полиции района Нура, происшествие случилось вечером 25 апреля. Оператор аттракциона сообщил, что во время работы произошло отсоединение посадочной кабины от подвесной конструкции, после чего она упала.

Ранее о случившемся сообщила жительница города в социальных сетях. По её словам, на аттракционе находились её двое детей — карусель сделала несколько кругов, после чего произошла поломка.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. По её итогам материалы будут направлены в уполномоченные органы для принятия мер и оценки безопасности аттракционов.