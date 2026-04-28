Он в интервью отметил, что Дастан Сатпаев является потенциально сильнейшим нападающим в истории Казахстана, передает Baq.kz со ссылкой на sports.kz.

"Это не только я считаю, об этом говорит статистика. Честно, я не припомню, чтобы в 16-17 лет казахстанский нападающий мог столько забивать. В его возрасте давать результат - это очень высокий уровень, - говорит Айдар Аргимбаев.

Напомним, что Дастан Сатпаев в КПЛ-2026 принял участие в 7 матчах, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

Ранее казахстанский нападающий Дастан Сатпаев был в центре внимания зарубежных футбольных сообществ - в соцсети X активно обсуждают его будущее в Chelsea FC.

Футбольный аккаунт I_@m_Sepp (@seppchelsea), публикующий новости и аналитику по «Челси», сообщил о серьёзных планах клуба на молодого игрока.

«У "Челси" большие планы на будущее. Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов отметил, что Лиам Росеньор с интересом следит за 17-летним нападающим Дастаном Сатпаевым. Есть чёткий план по его интеграции в основную команду. Ожидается, что он присоединится к клубу из "Кайрата" в 2026 году и может получить шанс проявить себя уже в предсезонке как часть долгосрочного проекта», - говорится в сообщении.

В комментариях болельщики клуба уже активно обсуждают перспективы казахстанца.

Также вначале апреля Аида Балаева вручила нападающему футбольного клуба «Кайрат» Дастану Сатпаеву государственную молодежную премию "Дарын".

