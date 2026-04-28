Проигрыш Елены Рыбакиной не оставил в стороне мировую общественность

Женская теннисная ассоциация прокомментировала итог матча 1/8 финала турнира в Мадриде между вторым номером мирового рейтинга Еленой Рыбакиной и 56-й ракетки мира Анастасией Потаповой, сообщает Baq.kz со ссылкой на sports.kz.

1/8 финала турнира в Мадриде Рыбакина потерпела поражение со счётом 6:7, 4:6 и завершила выступление на турнире.

"Шок и трепет. Анастасия Потапова в двух сетах выбила вторую ракетку мира Елену Рыбакину и вышла в свой первый четвертьфинал на грунтовых турнирах WTA 1000", - говорится в посте WTA.

В свою очередь американский обозреватель тенниса и публицит Мэтт Земек считает, что вылет второй ракетки Елены Рыбакиной связан в плотным графиком матчей основной сетки.

"Сначала она играла через день, а сегодня пришлось играть два дня подряд после трёхсетового матча. Потапова воспользовалась преимуществом», - написал он в соцсети Х.

Стоит отметить, что ранее Елена Рыбакина была названа одной из главных фигур ключевого противостояния в WTA.

Кроме того, Бельгийская экс-теннисистка Ким Клейстерс назвала Елену Рыбакину одной из главных претенденток на победу на «Ролан Гаррос» в 2026 году. Клейстерс отметила, что Рыбакина опасна на любом покрытии благодаря мощной подаче, агрессивной игре с первых ударов и умению оказывать постоянное давление на соперниц. По ее словам, казахстанская теннисистка не только уверенно действует на своей подаче, но и остро принимает, заставляя оппоненток чаще играть в обороне. Именно эти качества, считает Клейстерс, делают Рыбакину одной из главных фавориток турнира в Париже.

