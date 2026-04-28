Димаш Кудайберген раскрыл детали работы с первым подопечным
Казахстанский артист Димаш Кудайберген впервые показал результат работы со своим подопечным и анонсировал выход новой песни.
Казахстанский певец Димаш Кудайберген представил первые результаты своей работы в качестве продюсера.
В социальных сетях артист сообщил, что взял под свое руководство победителя проекта «Voice Beyond Horizon» на китайском телеканале Hunan TV - Нуржаса Садырабаева.
«Хочу поделиться новостью: победителя проекта “Voice Beyond Horizon” Нуржаса Садырабаева я взял под свое продюсерское крыло», - отметил Димаш.
По его словам, за почти 15 лет карьеры он прошел большой путь - от международных конкурсов до сольных концертов по всему миру, и теперь готов делиться своим опытом.
Артист также сообщил, что впервые показывает фрагмент их совместной студийной работы. Полная версия песни выйдет уже на следующей неделе.
Кроме того, Димаш пригласил поклонников на встречу на своем YouTube-канале.
Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген начал продюсерскую деятельность и получил первую награду в этом статусе на международной премии Weibo Gala в Макао.
