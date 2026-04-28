Казахстанский певец Димаш Кудайберген представил первые результаты своей работы в качестве продюсера.

В социальных сетях артист сообщил, что взял под свое руководство победителя проекта «Voice Beyond Horizon» на китайском телеканале Hunan TV - Нуржаса Садырабаева.

По его словам, за почти 15 лет карьеры он прошел большой путь - от международных конкурсов до сольных концертов по всему миру, и теперь готов делиться своим опытом.

Артист также сообщил, что впервые показывает фрагмент их совместной студийной работы. Полная версия песни выйдет уже на следующей неделе.

Кроме того, Димаш пригласил поклонников на встречу на своем YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген начал продюсерскую деятельность и получил первую награду в этом статусе на международной премии Weibo Gala в Макао.