ЛРТ в Астане выходит на финишную прямую перед запуском

В Астане система легкорельсового транспорта (ЛРТ) находится на завершающем этапе подготовки к запуску. Ход тестовой эксплуатации и готовность инфраструктуры проинспектировал аким столицы Женис Касымбек, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в акимате, испытательные работы на объекте практически завершены, и система в целом готова к вводу в эксплуатацию. В приоритетном порядке перед запуском планируется обеспечить удобный и беспрепятственный доступ к станциям.

Активная фаза благоустройства будет продолжаться в течение всего летнего сезона. Наиболее интенсивные работы ведутся на участке от проспекта Тәуелсіздік до железнодорожного вокзала Нурлы Жол.

В летний период предусмотрен комплекс мероприятий, включая развитие дорожной инфраструктуры, озеленение с созданием «зелёного коридора» вдоль линии, установку современного освещения, а также благоустройство общественных пространств под эстакадой.

Параллельно ведётся строительство улицы Ш. Калдаякова на участке от проспекта Тәуелсіздік до улицы А62 протяжённостью 4,6 км. Проект включает обустройство тротуаров и велодорожек, парковочных зон, наружного освещения и систем полива, а также озеленение прилегающих территорий.

В текущем году планируется открыть сквозной проезд по улице до вокзала «Нурлы Жол» с поэтапным запуском движения. В дальнейшем дорогу намерены продлить до улицы С. Шаймерденова.

Ожидается, что завершение работ и запуск ЛРТ улучшат транспортную доступность и снизят нагрузку на дорожную сеть столицы.