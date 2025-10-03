LIVE LIVE
100 тысяч студентов пройдут обучение: ИИ станет обязательным в образовании Казахстана

Фото: pexels.com
Казахстан одним из первых в регионе внедряет искусственный интеллект как обязательный элемент высшего образования. Об этом заявил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на форуме KAZENERGY, передает корреспондент BAQ.KZ.
"Искусственный интеллект станет абсолютно обязательным курсом во всех образовательных программах. Мы начинаем внедрение уже с февраля следующего года", - отметил он на панельной сессии.
По словам министра, в вузах запустят четырехступенчатую программу, рассчитанную на широкую аудиторию.
“Мы получим порядка 100 тысяч студентов, которые завершат эти курсы. Причем независимо от специальности - будь то история, сельское хозяйство или энергетика, - все будут изучать основы искусственного интеллекта", - сказал Нурбек.
Он добавил, что обучение будет доступно на открытых онлайн-платформах и в университетах. Курс смогут пройти не только студенты, но и преподаватели, а также все желающие.

