100 тысяч туристов за год: как развивается туризм в Аральском районе

Аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев в ходе рабочей поездки в Аральский район ознакомился с деятельностью пляжной зоны отдыха "Аккумшык" в сельском округе Камыстыбас.

Туристическая зона, включенная в проект "Аральский геопарк", считается одним из ключевых объектов туристической отрасли региона. По данным областного акимата, в прошлом году ее посетили около 100 тысяч человек.

На территории площадью два гектара работают 21 предприниматель и 110 домов отдыха. Для посетителей созданы специальные зоны отдыха, оборудованы три волейбольные площадки, пешеходные дорожки и установлены камеры видеонаблюдения.

Глава региона поручил усилить меры по обеспечению безопасности отдыхающих и повысить качество предоставляемых услуг.

Также аким области ознакомился с ходом среднего ремонта участка автодороги республиканского значения "Самара – Шымкент" между поселком Айтеке би и Аральском.

В текущем году АО "НК "КазАвтоЖол" приступило к ремонту 9,5 километра дороги. Работы выполняет ТОО "Арал Құрылыс", завершить проект планируется до конца года.

Кроме того, продолжается подготовка к масштабной реконструкции автодороги "Кызылорда – Сексеул". По проекту уже получено положительное заключение технико-экономического обоснования.

По итогам инспекции Мурат Ергешбаев сделал ряд замечаний ответственным службам и подрядной организации, подчеркнув необходимость строгого контроля качества работ. АО "НК "КазАвтоЖол" поручено в кратчайшие сроки улучшить организацию дорожного движения, создать комфортные условия для жителей и увеличить число задействованных работников.