В селе Бесагаш Алматинской области построили новую систему водоснабжения

В южной части села Бесагаш для решения проблемы обеспечения населения питьевой водой построен новый водопровод общей протяженностью более 32 километров. В результате к централизованной системе питьевого водоснабжения подключено более 800 абонентов. Аким Алматинской области Марат Султангазиев посетил объект, ознакомился с ходом реализации проекта и оценил результаты выполненных работ, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Существующая система водоснабжения была построена в 1975 году. На сегодняшний день износ трубопровода составляет 95 процентов. В связи с этим был реализован проект «Строительство системы водоснабжения села Бесагаш (южная часть)». В настоящее время водопровод подведен до границ каждого домовладения. Дальнейшее подключение к дому жители будут осуществлять за счет собственных средств.

В настоящее время в южной части села Бесагаш проживает более 3 800 человек. Новая система водоснабжения обеспечивает чистой питьевой водой свыше 800 абонентов. Ведется работа по передаче инженерных сетей, обеспечивающих водой оставшиеся около 3 000 домов, на баланс коммунального предприятия. Ожидается, что этот вопрос будет полностью решен в течение месяца.

Аким области поручил усилить разъяснительную работу с населением и подчеркнул, что система питьевого водоснабжения должна соответствовать установленным требованиям.

«Необходимо всесторонне разъяснять жителям требования проекта. Кроме того, питьевая вода должна бесперебойно поступать ко всем абонентам. Обеспечение населения качественной питьевой водой — одна из наших главных задач», — отметил Марат Султангазиев.

Глава региона также ознакомился с проектом реконструкции и строительства новой системы водоснабжения в селе Туздыбастау. В настоящее время проектно-сметная документация готова на 95 процентов. Для ее полного завершения требуется дополнительное финансирование.

Общая протяженность водопроводных сетей в селе Туздыбастау составляет 127 километров. Около 50 процентов жителей обеспечиваются питьевой водой из местных скважин. Остальные приобретают воду у предприятия «Алматы Су». Поэтому реализация разрабатываемого проекта позволит значительно улучшить обеспечение населения качественной питьевой водой.

Акиму области также доложили о ситуации с электроснабжением села Туздыбастау. Сегодня здесь проживает более 23 тысяч человек. Общая протяженность электрических сетей составляет 175,5 километра. Из-за недостаточной мощности действующих трансформаторов в населенном пункте регулярно происходят перебои с электроснабжением. В связи с этим планируется строительство двух дополнительных трансформаторов. После реализации проекта нагрузка на существующую подстанцию значительно снизится.

Марат Султангазиев поручил в кратчайшие сроки завершить подготовку проектно-сметной документации, чтобы появилась возможность подать бюджетную заявку на финансирование. Кроме того, глава региона подчеркнул, что все ответственные специалисты должны с высокой ответственностью подойти к выполнению своих обязанностей для обеспечения жителей качественным водо- и электроснабжением.