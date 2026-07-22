По словам министра обороны США Пита Хегсета, расходы на войну с Ираном достигли 37,5 млрд долларов, , передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

В середине мая затраты оценивались примерно в 29 млрд долларов. То есть за два месяца оценка выросла более чем на 8 млрд.

Напомним, что в марте на закрытом брифинге для сенаторов первые шесть дней войны оценивались в 11,3 млрд долларов.

По словам Хегсета, в 37,5 млрд входят выплаты личному составу, эксплуатация, обслуживание и ожидаемые расходы до конца финансового года, который завершается 30 сентября. Расходы на восстановление американских военных баз на Ближнем Востоке в эту сумму не включены.

Оценку Хегсет назвал 21 июля на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената США, где Пентагон запросил дополнительные 67 млрд долларов на войну с Ираном. Запрос раскритиковали и демократы, и республиканцы.

Сенатор-демократ отметила, что в распоряжении министерства остаются 75 млрд долларов, выделенных ранее.

"Почему вы предлагаете американскому народу оплачивать войну, которую он не поддерживает, вместо того чтобы запросить разрешение на перераспределение неиспользованных средств?" - прозвучало на слушаниях.

Пит Хегсет ответил, что эти средства уже предназначены для других приоритетов администрации Дональда Трампа: программы противоракетной обороны Golden Dome for America, разработки гиперзвукового оружия и других оборонных проектов.

Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн назвали запрашиваемые средства экстренно необходимыми - они должны обеспечить финансирование войны до конца сентября. Расходы на восстановление американских военных баз на Ближнем Востоке в эту сумму не входят.

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