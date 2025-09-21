В США вводят рекордный сбор за рабочие визы H-1B, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. С 21 сентября каждая заявка на визу для иностранных специалистов будет стоить компаниям $100 тысяч ежегодно. Президент Дональд Трамп подписал соответствующий указ, объяснив его необходимостью "защитить американский рынок труда" и ограничить злоупотребления программой.

До сих пор оформление визы обходилось фирмам примерно в $1500 административных сборов. Теперь же стоимость найма иностранного программиста или инженера вырастет в десятки раз. По оценке экспертов, это решение может подорвать позиции США в глобальной борьбе за таланты и серьёзно ударить по технологическому сектору, привыкшему опираться на приток специалистов из Индии, Китая и других стран.

Одновременно Трамп объявил о запуске "золотой карты" для тех, кто готов заплатить $1 миллион за право на постоянное проживание в США. Такой шаг резко контрастирует с новыми ограничениями для высококвалифицированных специалистов, не обладающих сверхдоходами. Технологические корпорации и сторонники H-1B — среди них Илон Маск — предупреждают: вместо того чтобы стимулировать американский рынок труда, новые правила лишь ускорят отток талантов в другие страны.