1000 светоотражающих лент для скота раздали животноводческим хозяйствам в Атырау
Специальные ленты предназначены для крепления на шее крупного рогатого скота.
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По инициативе департамента полиции Атырауской области организовано профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.
Сотрудники полиции посетили животноводческие хозяйства, расположенные вблизи автомобильной дороги республиканского значения Доссор — Кульсары на территории Макатского района, и передали владельцам зимовок около 1000 светоотражающих лент.
Специальные ленты предназначены для крепления на шее крупного рогатого скота. Благодаря светоотражающим элементам водители смогут заблаговременно замечать животных в темное время суток, что позволит снизить риск дорожно-транспортных происшествий.
Кроме того, с владельцами хозяйств проведена разъяснительная работа о недопустимости бесконтрольного выпаса скота вблизи автомобильных дорог и необходимости соблюдения мер безопасности.
Основная цель мероприятия — предотвратить выход животных на проезжую часть, обеспечить безопасность участников дорожного движения и сократить количество ДТП с участием сельскохозяйственных животных.
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