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1000 светоотражающих лент для скота раздали животноводческим хозяйствам в Атырау

Специальные ленты предназначены для крепления на шее крупного рогатого скота.

3 Ноября 2026, 23:11
АВТОР
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Скриншот видео 3 Ноября 2026, 23:11
3 Ноября 2026, 23:11
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Фото: Скриншот видео

По инициативе департамента полиции Атырауской области организовано профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудники полиции посетили животноводческие хозяйства, расположенные вблизи автомобильной дороги республиканского значения Доссор — Кульсары на территории Макатского района, и передали владельцам зимовок около 1000 светоотражающих лент.

Специальные ленты предназначены для крепления на шее крупного рогатого скота. Благодаря светоотражающим элементам водители смогут заблаговременно замечать животных в темное время суток, что позволит снизить риск дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, с владельцами хозяйств проведена разъяснительная работа о недопустимости бесконтрольного выпаса скота вблизи автомобильных дорог и необходимости соблюдения мер безопасности.

Основная цель мероприятия — предотвратить выход животных на проезжую часть, обеспечить безопасность участников дорожного движения и сократить количество ДТП с участием сельскохозяйственных животных.

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