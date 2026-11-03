1000 светоотражающих лент для скота раздали животноводческим хозяйствам в Атырау

По инициативе департамента полиции Атырауской области организовано профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудники полиции посетили животноводческие хозяйства, расположенные вблизи автомобильной дороги республиканского значения Доссор — Кульсары на территории Макатского района, и передали владельцам зимовок около 1000 светоотражающих лент.

Специальные ленты предназначены для крепления на шее крупного рогатого скота. Благодаря светоотражающим элементам водители смогут заблаговременно замечать животных в темное время суток, что позволит снизить риск дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, с владельцами хозяйств проведена разъяснительная работа о недопустимости бесконтрольного выпаса скота вблизи автомобильных дорог и необходимости соблюдения мер безопасности.

Основная цель мероприятия — предотвратить выход животных на проезжую часть, обеспечить безопасность участников дорожного движения и сократить количество ДТП с участием сельскохозяйственных животных.