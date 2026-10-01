106 лет, большая семья и путь до Берлина: как живут самые старшие пенсионеры Казахстана
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В Казахстане 44 получателям пенсионных выплат уже больше 100 лет. Самой старшей пенсионерке страны 106 лет. Она живет в Шымкенте и окружена большой семьей. Такие данные ко Дню пожилых людей привели в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».
Всего пенсионные выплаты в стране получают более 2,4 млн человек. Женщины составляют 64% получателей, мужчины 36%.
Но за сухими цифрами стоят совсем не сухие истории.
Самому старшему мужчине-пенсионеру Казахстана 104 года. Это житель Алматы Зулхарнай Сеитов, ветеран Великой Отечественной войны, ученый, доктор биологических наук, профессор и академик.
Он прошел боевой путь от Сталинградской битвы до Берлина, а после войны посвятил себя науке и преподаванию.
На его счету более 150 научных работ, монографий и учебных пособий. Боевые заслуги Сеитова отмечены орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда» и «За отвагу».
1 октября в Казахстане отмечают День пожилых людей. В Госкорпорации напомнили, что за каждым таким возрастом стоит огромный жизненный опыт, годы труда, семьи и события, которые уже стали частью истории страны.
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