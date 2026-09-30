Еще одна одноэтажная улица должна пойти под снос в 2027-м году в Астане

В следующем году в Астане сразу восемь одноэтажных домов по улице Керегетас пойдут под снос по программе реновации. Частный сектор в этом районе столицы застраивался в 1951 году. Шлакоблочные здания барачного типа, рассчитанные на несколько квартир, раньше считались желанным местом жительства, однако сейчас находятся в плачевном состоянии. Время их не пожалело.

Комиссия, обследовавшая дома, прошла в 2021 – м году. По заключению экспертов здания имеют от 61 до 64 процентов износа.

«Приходили из акимата. Кто-то говорит, что школа будет здесь, кто-то - что детский сад или дорога. Непонятно пока. Приносили бумаги о том, что в следующем году сносят несколько домов здешних. Я тут снимаю дом, придется скоро искать новую квартиру. Здесь дом такой: в нем шесть квартир, по три с разных сторон», – говорит местный житель Игорь Зотиков.

На одном из заборов приклеенное объявление оглашает, что дом продан. За невысокой калиткой можно разглядеть, что двор давно заброшен.

«Соседние дома заброшены, хозяева продали жилплощадь. Многих здесь топит, в домах вода поднимается. А вообще, очень много людей бездомных вокруг ходит, особенно по вечерам», – говорит Игорь Зотиков.

На противоположной стороне стоит полуразрушенные дом, превратившийся в подобие свалки. Среди выброшенного мусора наша съемочная группа заметила даже телевизор.

Жители улицы не проявили к нашему визиту заинтересованности, зато местные коты наблюдали за съемочным процессом с любопытством.

В следующем году в Астане станет на 29 аварийных зданий меньше, включая многоэтажки по улицам Досмухамедулы, Чехоева и Ауэзова. Некоторые из них мы посещали в рамках программы «Это вам не Лондон». Познакомиться с историями людей, оказавшихся в сложных жилищных условиях, вы всегда можете на нашем ютуб-канале в отдельном плейлисте.