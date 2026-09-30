Новый детский травмпункт откроют в Астане в октябре

В Астане в октябре планируют открыть новый детский травмпункт на базе многопрофильной городской детской больницы № 2. В нем предусмотрены реанимация, операционный блок и необходимое медицинское оборудование.

Пространство организовали с учетом высокой нагрузки на детскую экстренную службу и современных требований к оказанию медицинской помощи. Новый травмпункт должен создать более комфортные условия для приема детей с травмами и ускорить оказание помощи.

В городской больнице № 1 провели более 11 тысяч операций

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова ознакомилась с ходом строительства новых объектов и работой трех многопрофильных стационаров столицы.

В многопрофильной городской больнице № 1 за восемь месяцев 2026 года лечение прошли более 19,7 тысячи пациентов. За это время врачи провели свыше 11 тысяч операций.

По сравнению с тем же периодом прошлого года объем хирургической помощи вырос, а средняя продолжительность госпитализации сократилась.

Министр осмотрела обновленный приемный покой и профильные отделения больницы, где обсудили организацию медицинской помощи и дальнейшую модернизацию.

Больницу планируют реконструировать в 2027 году

Реконструкцию многопрофильной городской больницы № 1 запланировали на 2027 год. Проект предусматривает обновление инфраструктуры и создание более комфортных условий для пациентов и медицинского персонала.

По итогам посещения обсудили сроки завершения строительных работ, оснащение новых подразделений и подготовку к их открытию.

Модернизация столичных больниц должна сократить время ожидания медицинской помощи, повысить ее доступность и создать более комфортные условия лечения для взрослых и детей.