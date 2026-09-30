Елдос Сметов вышел в полуфинал Азиатских игр
30 Сентября 2026, 09:02
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30 Сентября 2026, 09:0230 Сентября 2026, 09:02
97Фото: Сали Сабиров/olympic.kz
Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов вышел в полуфинал Азиатских игр, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония).
В четвертьфинале весовой категории до 60 кг олимпийский чемпион встретился с представителем Монголии Ариунболдом Энхтайваном.
Сметов одержал победу иппоном и продолжил борьбу за выход в финал соревнований.
Ранее в первой схватке казахстанец также иппоном победил южнокорейского дзюдоиста Харима Ли.
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