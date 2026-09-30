Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов вышел в полуфинал Азиатских игр, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония).

В четвертьфинале весовой категории до 60 кг олимпийский чемпион встретился с представителем Монголии Ариунболдом Энхтайваном.

Сметов одержал победу иппоном и продолжил борьбу за выход в финал соревнований.

Ранее в первой схватке казахстанец также иппоном победил южнокорейского дзюдоиста Харима Ли.

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