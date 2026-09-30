В Баку показали наследие Яссауи: открылась выставка из Казахстана

В Национальном музее истории Азербайджана в Баку открылась международная выставка «Тайна небесной глазури», посвященная наследию Туркестана и Ходжи Ахмеда Яссауи. Экспозицию подготовил казахстанский музей-заповедник «Әзірет Сұлтан». В экспозиции представлены подлинные терракотовые плитки XII века, фрагменты поливной глазури XIV века, элементы майолики и мозаики.

Посетителям также показывают фотоматериалы с куфическими надписями и арабской вязью мавзолея Яссауи. Центральными экспонатами стали два макета мавзолея. Один позволяет увидеть внутреннее устройство комплекса и расположение его помещений, второй показывает общий архитектурный облик сооружения. Отдельная часть выставки посвящена духовному и интеллектуальному наследию Яссауи.

Здесь представлены рукописи, исторические материалы, «Насабнама» — родословная, а также труды последователей мыслителя. Во время открытия Казахстан и Азербайджан также договорились о дальнейшем сотрудничестве. Национальный историко-культурный музей-заповедник «Әзірет Сұлтан» и Национальный музей истории Азербайджана подписали меморандум.

Документ предусматривает обмен специалистами, совместные научные проекты и сотрудничество в изучении и сохранении культурного наследия. Выставка проходит при поддержке министерств культуры двух стран и Фонда тюркской культуры и наследия.