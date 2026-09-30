10 рабочих дней на возражение: как теперь оспорить исполнительную надпись

В Казахстане изменился порядок совершения исполнительных надписей нотариусами. Новые требования действуют с 8 сентября 2026 года и касаются как порядка уведомления должников, так и возможности оспорить взыскание без обращения в суд.

Об изменениях рассказал заместитель руководителя Департамента юстиции Астаны Бакытжан Бейсен. Исполнительная надпись позволяет взыскать задолженность без предварительного судебного разбирательства, если требование соответствует установленным законом условиям. Однако теперь к подтверждению долга предъявляются более строгие требования.

Одного договора недостаточно

С 8 сентября нотариус должен учитывать не только наличие договора или документов, подтверждающих возникновение обязательства.

Необходимо письменное признание должником задолженности. Причем из документа должно быть понятно сразу три обстоятельства: наличие долга, его размер и согласие должника с суммой, которую с него требуют взыскать. Признание может содержаться как в одном, так и в нескольких документах.

Еще одно изменение касается территориальности. Теперь исполнительная надпись совершается по месту регистрации должника.

Ранее законодательство позволяло определять место совершения нотариального действия несколькими способами.

Кроме того, исполнительные надписи больше не совершаются по требованиям, возникающим из договоров государственных закупок, а также ряда закупок субъектов квазигосударственного сектора. Такие споры должны рассматриваться в суде.

Как человек узнает о взыскании

После совершения исполнительной надписи должнику должны направить уведомление через портал электронного правительства и/или SMS с номера 1414.

После получения сообщения человек сможет авторизоваться через eGov Mobile и ознакомиться с исполнительной надписью в личном кабинете Единой нотариальной цифровой системы.

По словам Бакытжана Бейсена, цифровой механизм должен позволить фиксировать сам факт доставки уведомления.

«После совершения исполнительной надписи должнику направляется уведомление через веб-портал электронного правительства и (или) посредством SMS с номера 1414. После получения уведомления должник сможет авторизоваться через eGov Mobile и ознакомиться с исполнительной надписью в личном кабинете Единой нотариальной цифровой системы», – рассказал он.

На возражение дается 10 рабочих дней

Право должника оспорить исполнительную надпись непосредственно у нотариуса сохраняется.

С момента получения ее копии у человека есть 10 рабочих дней, чтобы направить нотариусу мотивированное возражение.

Важно, чтобы в обращении были указаны причины, по которым человек не согласен с требованием.

Если возражение подано вовремя и соответствует установленным требованиям, нотариус должен вынести постановление об отмене исполнительной надписи не позднее чем через три рабочих дня после его получения.

«Одним из важных изменений является сохранение механизма отмены исполнительной надписи непосредственно нотариусом. Должник вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения копии исполнительной надписи направить нотариусу мотивированное возражение против заявленного требования», – отметил представитель Департамента юстиции.

После отмены исполнительной надписи исполнительное производство должно быть прекращено в установленном порядке.

Когда придется обращаться в суд

Если должник пропустил срок для подачи возражения либо его обращение не содержит причин несогласия с требованием, нотариус может отказать в отмене исполнительной надписи.

Если документ уже передан судебному исполнителю для принудительного взыскания и нотариус его не отменил, оспаривать исполнительную надпись придется в судебном порядке.

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