106 новых производств и около 8 тысяч рабочих мест появились в Казахстане с начала года
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала 2026 года в стране ввели в эксплуатацию 106 промышленных проектов общей стоимостью 642,3 млрд теңге. На новых предприятиях создано около 8 тыс. постоянных рабочих мест, и Казахстан начал выпускать продукцию, которую раньше сам не делал.
Итоги девяти месяцев на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова подвел вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов.
По его словам, среди новинок отечественного производства сульфат натрия, системы капельного орошения, ламинат и даже алюминиевые капсулы для кофемашин.
«В целом до конца года планируется реализовать 200 инвестиционных проектов общей стоимостью 1,7 трлн теңге», - уточнил вице-министр.
Новые мощности подтянули и обрабатывающую промышленность. В ее основных секторах рост за девять месяцев составил 8,6%.
Лидирует легкая промышленность с ростом на 62,4%. За ней идут химическая отрасль (23,4%) и машиностроение (22,8%).
Объем строительных работ вырос на 11,5% и достиг 7,8 трлн теңге.
Жилья сдали 13,2 млн кв. м, на 2,7% больше, чем за девять месяцев прошлого года. Прибавили 17 регионов, заметнее всего Алматинская, Мангистауская и Павлодарская области.
Самое читаемое
- Появились подробности гибели врача после допроса в Акмолинской области
- Арена на 2500 зрителей готова на 93%: что еще строят в Кызылорде
- Какие металлы Казахстан планирует поставлять в Бельгию, рассказал глава «Самрук-Қазына»
- Глава государства совместно с Королем Филиппом и Королевой Матильдой посетили Национальный центр детской реабилитации в Астане
- Как изменился порядок выплат по безработице в Казахстане с октября