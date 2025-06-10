С 16 мая стартовал основной этап Единого национального тестирования (ЕНТ) 2025 года, и на данный момент более 164 тыс. абитуриентов уже прошли тестирование, передает BAQ.KZ. Из них 74% выбрали казахский язык, 26% - русский, а 136 человек прошли тестирование на английском языке.

По итогам третьей недели, 69% участников набрали пороговый балл, а средний результат по пяти предметам составил 65 баллов. Среди лучших — Әбілхан Жәнібек из Туркестанской области, который продемонстрировал максимальный результат - 140 баллов на первой неделе.

В этом году наибольшее количество абитуриентов выбрали комбинацию предметов "Математика-Физика" (18%), за ними следуют "Биология-Химия" (15%) и "Творческий экзамен" (14%).

Особое внимание в ЕНТ-2025 уделяется абитуриентам с особыми образовательными потребностями. В тестировании приняли участие 477 таких студентов, и для них были созданы комфортные условия.

Важным аспектом является возможность подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения теста. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Результаты тестов будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

За три недели проведения ЕНТ выявлено 206 нарушений. 98 абитуриентов были отстранены за попытки пронести смартфоны, шпаргалки и другие запрещенные предметы, еще 108 человек были удалены за нарушение правил в процессе тестирования. Однако случаев использования подставных лиц не зафиксировано.

Кроме того, после завершения основного этапа тестирования будет проведен анализ видеозаписей до 31 октября. В случае выявления нарушений результаты тестов будут аннулированы.

Напоминаем, что всего в этом году на участие в ЕНТ было подано около 399 тысяч заявлений от 216 тысяч абитуриентов.