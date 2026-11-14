На 106-м году жизни умерла одна из первых дикторов казахского телевидения

Скончалась Зулкия Жуматова — одна из первых дикторов казахского телевидения, стоявшая у истоков национального вещания. О её смерти сообщила специалист в области телевидения Сауле Жиреншина.

Зулкия Жуматова родилась 20 февраля 1920 года в Баянаульском районе Павлодарской области. В 1958 году, после открытия телевизионной студии в Алма-Ате, она прошла конкурсный отбор и стала одной из первых дикторов, работавших в прямом эфире на казахском языке.

В период становления телевидения Жуматова участвовала в формировании культуры национального вещания и телевизионной речи. Помимо работы на телевидении, она занималась литературным творчеством, писала детские стихи и сказки. Среди её произведений — колыбельная «Бөбегім», музыку к которой написал композитор Бахытжан Байкадамов. Песню исполнила певица Жамал Омарова.

Также Жуматова написала детскую книгу «Мараттың таңдауы», предназначенную для дошкольников. Её тираж составил 200 тысяч экземпляров.