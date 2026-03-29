108 человек погибли в Кении в результате наводнения

Наводнения в стране начались еще 6 марта.

Сегодня 2026, 04:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
192
Фото: Report

Проливные дожди и наводнения унесли жизни 108 человек в Кении. Об этом сообщила Национальная полицейская служба Кении, передает BAQ.KZ.

Отмечается, что внезапные наводнения, начавшиеся вечером 6 марта, причинили масштабные разрушения в этой восточноафриканской стране, смыв десятки автомобилей, нарушив авиасообщение и повредив энергетическую инфраструктуру.

Власти страны сообщили в пятницу, что более 2700 семей были вынуждены покинуть свои дома.

Хотя в некоторых районах интенсивность осадков снизилась, полиция предупредила, что риск наводнений сохраняется из-за переполнения дренажных систем и заболоченной почвы.

Самое читаемое

Наверх