108 человек погибли в Кении в результате наводнения
Наводнения в стране начались еще 6 марта.
Сегодня 2026, 04:26
Фото: Report
Проливные дожди и наводнения унесли жизни 108 человек в Кении. Об этом сообщила Национальная полицейская служба Кении, передает BAQ.KZ.
Отмечается, что внезапные наводнения, начавшиеся вечером 6 марта, причинили масштабные разрушения в этой восточноафриканской стране, смыв десятки автомобилей, нарушив авиасообщение и повредив энергетическую инфраструктуру.
Власти страны сообщили в пятницу, что более 2700 семей были вынуждены покинуть свои дома.
Хотя в некоторых районах интенсивность осадков снизилась, полиция предупредила, что риск наводнений сохраняется из-за переполнения дренажных систем и заболоченной почвы.
Самое читаемое
- Стало известно, какие объекты в Астане отключат свет 28 марта
- В Алматы раскрыта схема незаконной выдачи лицензий более 400 компаниям
- Часть пенсионных накоплений казахстанцев передадут в управление еще одной компании
- Казахстанские студенты смогут получить диплом США
- Подростки нашли на обочине автолюльку с младенцем в России