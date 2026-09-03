В Атырауской области готовят 108 проектов на 8,5 трлн тенге

В Атырауской области сформирован пул из 108 инвестиционных проектов общей стоимостью более 8,5 трлн тенге. Их реализация должна дать региону свыше 12 тысяч постоянных рабочих мест, передает BAQ.KZ.

Эти цифры озвучил аким области Болат Акчулаков на встрече с делегацией Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

До конца 2026 года в регионе планируют запустить 28 проектов почти на 735,5 млрд тенге. За январь-июль объем инвестиций в основной капитал достиг 890,7 млрд тенге.

Отдельный акцент власти делают на том, чтобы крупные проекты давали больше заказов местному бизнесу.

«Наша задача состоит в том, чтобы создать условия, при которых местные предприниматели смогут активнее участвовать в реализации крупных проектов, становиться поставщиками продукции и услуг, развивать собственное производство и создавать новые рабочие места», - сказал Болат Акчулаков.

Среди направлений роста в регионе называют нефтехимию, глубокую переработку углеводородов, машиностроение, производство стройматериалов, энергетику и агропромышленный комплекс.

Сейчас в Атырауской области работает около 57,5 тысячи субъектов предпринимательства.