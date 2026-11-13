109 километров обновленной дороги: на трассе Жезказган – Аркалык – Петропавловск открыли движение

Еще один участок пути, который связывает область Ұлытау с северными регионами Казахстана, привели в порядок. На трассе Жезказган – Аркалык – Петропавловск завершили средний ремонт 109 километров дороги. Теперь автомобилисты могут проезжать по всему обновленному участку без ограничений.

Речь идет об отрезке с 143-го по 252-й километр — от населенного пункта Ұлытау до границы Костанайской области. Работы велись на семи участках. Помимо обновления дорожного полотна, специалисты отремонтировали мост Балга и заменили 17 водопропускных труб.

Ремонт проходил в два этапа. Еще в ноябре 2025 года автомобили открыли для движения по 15-километровому отрезку (193–208-й километры). В 2026 году завершили оставшиеся 94 километра.

За качеством работ следили специалисты Национального центра качества дорожных активов. Они отбирали пробы строительных материалов и проводили лабораторные испытания, проверяя их соответствие установленным нормативам.

Обновление трассы должно повысить безопасность движения, улучшить условия для грузовых и пассажирских перевозок и укрепить транспортную связь области Ұлытау с севером страны.