КНБ задержал глав «Самрук-Қазына» и КТЖ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане задержаны первые лица двух крупнейших национальных холдингов. Председатель правления фонда «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Елжас Отыншиев подозреваются в коррупционном преступлении.
Задержание провела Служба по противодействию коррупции КНБ 11 ноября 2026 года, сообщили в пресс-службе ведомства. Вместе с ними задержаны и другие лица. Проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства дела.
Речь идет не о рядовых чиновниках и не о руководителях среднего звена. «Самрук-Қазына» управляет ключевыми государственными компаниями страны, а КТЖ остается национальным железнодорожным оператором. Задержание людей такого уровня показывает, что должность и статус больше не защищают от ответственности.
В КНБ прямо связали задержание с курсом Главы государства. Работа по борьбе с коррупцией в рамках исполнения установок Главы государства и соблюдения принципа «Закон и Порядок» продолжается, подчеркнули в ведомстве.
Принцип «Закон и Порядок» Президент Касым-Жомарт Токаев последовательно называет основой государственной политики. В Послании народу Казахстана Глава государства подчеркнул, что быть патриотом значит уважать Закон, соблюдать Порядок и неустанно трудиться на благо Родины.
По имеющейся у редакции информации, Нурлана Жакупова и Елжаса Отыншиева поместили в изолятор временного содержания. Обоих подозревают по части 3 статьи 24 и части 4 статьи 366 УК РК. Эти статьи предусматривают ответственность за покушение на получение взятки.
Ранее в Астане на улице Кунаева возле жилого комплекса Atlant-6 обнаружили восемь чемоданов и купюры, похожие на доллары. Сообщение поступило на пульт «102», на место выехал наряд полиции.
Кадры с места разошлись по соцсетям. На видео купюры разбросаны по всему тротуару у ограды жилого комплекса, рядом лежат сумки. Территорию оцепили, за ограждением стоят люди в форме, в том числе полицейские в светоотражающих жилетах.
Связаны ли эти события, официально не сообщалось.
Другие подробности досудебного расследования в КНБ не раскрывают со ссылкой на статью 201 УПК РК.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Казахстан обошёл Китай и Японию: какое место страна заняла в мировом рейтинге по использованию интернета?
- Алматы за одну ночь оказался среди самых чистых городов: что произошло?
- В Семее 60-летний мужчина погиб, упав с высоты
- В России предложили провести чемпионат мира по хоккею в Казахстане
- Цена популярных решений: как стремление угодить обществу влияет на государственное управление