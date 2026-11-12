В Казахстане задержаны первые лица двух крупнейших национальных холдингов. Председатель правления фонда «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Елжас Отыншиев подозреваются в коррупционном преступлении.

Задержание провела Служба по противодействию коррупции КНБ 11 ноября 2026 года, сообщили в пресс-службе ведомства. Вместе с ними задержаны и другие лица. Проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства дела.

Речь идет не о рядовых чиновниках и не о руководителях среднего звена. «Самрук-Қазына» управляет ключевыми государственными компаниями страны, а КТЖ остается национальным железнодорожным оператором. Задержание людей такого уровня показывает, что должность и статус больше не защищают от ответственности.

В КНБ прямо связали задержание с курсом Главы государства. Работа по борьбе с коррупцией в рамках исполнения установок Главы государства и соблюдения принципа «Закон и Порядок» продолжается, подчеркнули в ведомстве.

Принцип «Закон и Порядок» Президент Касым-Жомарт Токаев последовательно называет основой государственной политики. В Послании народу Казахстана Глава государства подчеркнул, что быть патриотом значит уважать Закон, соблюдать Порядок и неустанно трудиться на благо Родины.

По имеющейся у редакции информации, Нурлана Жакупова и Елжаса Отыншиева поместили в изолятор временного содержания. Обоих подозревают по части 3 статьи 24 и части 4 статьи 366 УК РК. Эти статьи предусматривают ответственность за покушение на получение взятки.

Ранее в Астане на улице Кунаева возле жилого комплекса Atlant-6 обнаружили восемь чемоданов и купюры, похожие на доллары. Сообщение поступило на пульт «102», на место выехал наряд полиции.

Кадры с места разошлись по соцсетям. На видео купюры разбросаны по всему тротуару у ограды жилого комплекса, рядом лежат сумки. Территорию оцепили, за ограждением стоят люди в форме, в том числе полицейские в светоотражающих жилетах.

Связаны ли эти события, официально не сообщалось.

Другие подробности досудебного расследования в КНБ не раскрывают со ссылкой на статью 201 УПК РК.