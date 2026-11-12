В КНБ подтвердили факт расследования по делу РГП «Еңбек»
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В Комитете национальной безопасности Казахстана подтвердил проведение досудебного расследования, связанного с деятельностью Республиканского государственного предприятия «Еңбек».
«Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», — сообщили в ведомстве на запрос BAQ.KZ.
Республиканское государственное предприятие «Еңбек» на праве хозяйственного ведения Комитета уголовно-исполнительной системы занимается организацией трудовой занятости и социальной реабилитацией осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Казахстана
Ранее в СМИ сообщалось, что в январе 2025 года заместителя генерального директора РГП «Еңбек» и начальника управления строительства заподозрили в систематическом получении взяток от предпринимателей. По версии следствия, незаконное вознаграждение передавалось за заключение договоров государственных закупок, подписание актов выполненных работ и своевременную оплату.
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