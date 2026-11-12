Китай выразил готовность укреплять отношения с США

Китай намерен расширять взаимодействие с США, укреплять двустороннее сотрудничество и конструктивно решать возникающие разногласия. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарём США Марко Рубио.

Как сообщил МИД Китая, стороны подробно обсудили состояние китайско-американских отношений и взаимодействие лидеров двух стран. В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что беседа прошла в позитивном и конструктивном ключе.

Ван И напомнил, что сентябрьский визит председателя КНР Си Цзиньпина в США завершился успешно. По его словам, главы двух государств договорились придать двусторонним отношениям новое содержание и определить более чёткие стратегические ориентиры для дальнейшего взаимодействия.

Министр подчеркнул, что стабилизация отношений между странами потребовала значительных усилий и стала результатом рационального выбора двух крупных держав с учётом их собственных и общих интересов.

«Политика Китая в отношении США остаётся стабильной и последовательной. Китай готов укреплять коммуникацию и сотрудничество с американской стороной, надлежащим образом урегулировать разногласия и чувствительные вопросы», — заявил Ван И.

Кроме того, глава китайского МИД выразил надежду на взаимную поддержку в успешном проведении неформальной встречи лидеров АТЭС и саммита G20 в 2026 году. Он также призвал к практической реализации договорённостей о конструктивных и стабильных стратегических отношениях между Пекином и Вашингтоном.