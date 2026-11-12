Голый мужчина проник в школу через окно в Каскелене: полиция начала расследование
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В Каскелене Алматинской области посторонний мужчина, предположительно, проник в здание школы через окно. По словам очевидцев, он был полностью обнажён. В полиции сообщили о задержании подозреваемого и возбуждении уголовного дела, передает BAQ.KZ.
Что произошло
Информация о происшествии появилась в социальных сетях. По словам очевидцев, инцидент произошёл 12 ноября в школе имени Алимкулова, расположенной в микрорайоне Отарвановка.
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Сообщается, что обнажённый мужчина забрался в здание учебного заведения через окно.
Что сообщили в полиции
В ответ на запрос редакции BAQ.KZ в Департаменте полиции Алматинской области подтвердили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
«Подозреваемый задержан и водворён в ИВС. Пострадавших среди учащихся и педагогов нет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщили в полиции.
В ведомстве также уточнили, что в рамках расследования будет проверено психическое состояние задержанного.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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