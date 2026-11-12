Скупили имущество на 580 млн теңге: чем на самом деле зарабатывала ОПГ в Карагандинской области
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Две области, свои нарколаборатории и имущество на 580 млн теңге. В Карагандинской области осудили пятерых участников ОПГ, которые с 2022 по 2024 год производили и продавали аналоги психотропных веществ.
Приговор 3 ноября вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области, сообщили в региональной прокуратуре.
Схема была поставлена на поток. Группой руководили двое, в деле они проходят как С. и А. Работали в Карагандинской и Алматинской областях.
Участники открывали нарколаборатории. Закупали прекурсоры и оборудование. Набирали новых людей. У каждого была своя роль.
Цель одна, многомиллионные доходы. И они их получили. На преступные деньги группа купила имущество примерно на 580 млн теңге.
Теперь итог. Всех пятерых признали виновными по статье 262 УК РК о создании ОПГ и участии в ней и по статье 297 УК РК о незаконном обороте наркотиков, психотропов и их аналогов, а еще в покушении на эти преступления. Имущество, полученное преступным путем, конфискуют.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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