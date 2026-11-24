11 боксеров, одна цель: Казахстан назвал состав на финал Кубка мира в Ташкенте
24 Ноября 2026, 15:14
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24 Ноября 2026, 15:1424 Ноября 2026, 15:14
49Фото: НОК РК
Казахстанские боксеры готовятся к заключительному испытанию Кубка мира World Boxing. На финальный этап турнира в Ташкент отправятся 11 спортсменов – шесть мужчин и пять женщин. Им предстоит побороться за награды в компании представителей более 30 стран.
Соревнования пройдут с 28 ноября по 3 декабря. Тренерский штаб национальной сборной уже определился с составом команды.
Мужчины:
- Даниял Сабит – до 50 кг;
- Фарух Токтасынов – до 70 кг;
- Аман Конысбеков – до 75 кг;
- Диас Молжигитов – до 80 кг;
- Султанбек Айбарулы – до 85 кг;
- Даулет Толемисов – до 90 кг.
Женщины:
- Карина Ибрагимова – до 57 кг;
- Бахыт Сейдиш – до 70 кг;
- Шугыла Налибай – до 75 кг;
- Валерия Аксенова – до 80 кг;
- Дина Исламбекова – свыше 80 кг.
Всего в заключительном этапе Кубка мира примут участие боксеры из 31 страны. Финальные поединки состоятся 3 декабря – именно тогда определятся обладатели главных наград турнира.
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