Казахстанские боксеры готовятся к заключительному испытанию Кубка мира World Boxing. На финальный этап турнира в Ташкент отправятся 11 спортсменов – шесть мужчин и пять женщин. Им предстоит побороться за награды в компании представителей более 30 стран.

Соревнования пройдут с 28 ноября по 3 декабря. Тренерский штаб национальной сборной уже определился с составом команды.

Мужчины:

Даниял Сабит – до 50 кг;

Фарух Токтасынов – до 70 кг;

Аман Конысбеков – до 75 кг;

Диас Молжигитов – до 80 кг;

Султанбек Айбарулы – до 85 кг;

Даулет Толемисов – до 90 кг.

Женщины:

Карина Ибрагимова – до 57 кг;

Бахыт Сейдиш – до 70 кг;

Шугыла Налибай – до 75 кг;

Валерия Аксенова – до 80 кг;

Дина Исламбекова – свыше 80 кг.

Всего в заключительном этапе Кубка мира примут участие боксеры из 31 страны. Финальные поединки состоятся 3 декабря – именно тогда определятся обладатели главных наград турнира.