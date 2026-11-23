Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев поручил городским властям и подрядной организации устранить неудобства для пешеходов на участках благоустройства центральных улиц Тараза. Такое решение он принял после осмотра строительных площадок и обращений жителей.

Проект реконструкции охватывает два участка. На проспекте Абая работы ведутся от пересечения с улицей Динмухамеда Кунаева до улицы Ыбырайыма Сулейменова. На проспекте Толе би благоустраивают территорию от улицы Желтоксан до Центральной площади.

По информации акимата Тараза, работы начались в 2026 году и продолжатся в 2027-м. На первом этапе предусмотрена прокладка электрических кабелей и линий связи для подключения к интернету, обустройство системы полива и обновление водоотводных лотков.

На следующем этапе на тротуарах уложат брусчатку, установят скамейки, урны и уличные фонари, а также обновят остановки общественного транспорта.

Всего проектом предусмотрена установка 30 скамеек, 30 урн и 700 арычных лотков. Вдоль улиц также планируется высадить деревья трёх видов и посеять многолетние травы.

Во время осмотра Ербол Карашукеев отметил, что в последние дни жители всё чаще жалуются на неудобства, связанные с благоустройством центральных улиц. По его словам, на отдельных участках остались кучи грунта и строительные материалы, которые мешают свободному передвижению и ухудшают внешний вид города.

«Часть работ продолжится в следующем году, поэтому на время перерыва разрытые участки необходимо привести в порядок. На площадках остались кучи грунта и строительные материалы. Они мешают людям свободно передвигаться и портят облик города», — подчеркнул аким области.

Он также поручил обеспечить безопасность жителей на всех этапах строительства и регулярно информировать горожан о ходе работ.

Отдельное внимание глава региона обратил на возможное скопление грязи на строительных участках во время осадков. Руководству города и подрядчику поручено оперативно принять меры, чтобы обеспечить пешеходам беспрепятственный проход.