В Казахстане завершена реконструкция автомобильной дороги Қызылорда – Жезқазған. С открытием последнего участка протяженностью 208 км в области Ұлытау движение восстановлено по всей 400-километровой трассе, соединяющей южные и центральные регионы страны.

В церемонии открытия приняла участие заместитель Премьер-министра – министр транспорта Асел Жанасова.

Реконструкция дороги проведена во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, который поставил задачу открыть движение на всей протяженности трассы до конца 2026 года.

«Проект “Қызылорда – Жезқазған” – конкретное воплощение поручений Главы государства по развитию транспортной инфраструктуры. Вместе с проектами Қызылорда – Ақтөбе, Қарағанды – Жезқазған и направлением Арал – Каспий мы формируем единую современную транспортную сеть, соединяющую юг, центр и запад страны. Мы строим не просто дороги, а транспортный каркас экономики», – отметила Асел Жанасова.

В ходе реконструкции выполнено около 4 млн кубометров земляных работ, уложено 1 млн тонн песчано-гравийной смеси, 650 тыс. тонн щебеночно-песчаной смеси и 1,3 млн тонн асфальтобетона.

Кроме того, построены четыре моста, 78 водопропускных труб и 18 переходов для скота. В строительстве было задействовано около 1,2 тыс. специалистов и 800 единиц техники.

В прошлом году движение открыли на участке протяженностью 192 км в Кызылординской области. Завершение работ в области Ұлытау стало заключительным этапом обновления всей трассы.

До реконструкции дорога находилась в неудовлетворительном состоянии и затрудняла транспортное сообщение между регионами. Теперь обновленная трасса позволит сократить время в пути, улучшить условия пассажирских и грузовых перевозок, а также расширить возможности для социально-экономического развития страны.