Цены на новое жильё в Казахстане: где квадратный метр стоит дешевле
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В Казахстане средняя стоимость квадратного метра нового жилья в октябре 2026 года составила 629 463 тенге. За месяц цены выросли на 0,5%, а за год – на 10,4%. Самые дорогие новостройки по-прежнему находятся в Алматы и Астане, передаёт BAQ.KZ.
Такие данные приводятся в ноябрьском обзоре Аналитического центра экономической политики AERC.
В Алматы средняя стоимость квадратного метра нового жилья достигла 746 673 тенге, в Астане – 746 490 тенге. Разница между двумя городами составила всего 183 тенге.
Самые доступные цены среди городов, приведённых в официальной статистике, зафиксированы в Уральске – 349 668 тенге за квадратный метр.
Сколько стоит жильё в строящихся домах
Аналитики AERC отдельно изучили цены предложения в объявлениях о продаже квартир в строящихся жилых комплексах на сайте Krisha.kz.
По этим данным, средняя стоимость квадратного метра по Казахстану составила 589 408 тенге. Это на 1,7% меньше, чем в сентябре.
В разных городах цены заметно отличаются:
-
Алматы – 817 652 тенге за квадратный метр;
-
Астана – 622 562 тенге;
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Шымкент – 476 953 тенге;
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Атырау – 490 944 тенге;
-
Усть-Каменогорск – 469 375 тенге;
-
Кокшетау – 410 000 тенге;
-
Караганда – 394 000 тенге;
-
Костанай – 338 000 тенге;
-
Тараз – 325 500 тенге;
-
Актобе – 317 500 тенге.
Наиболее заметный месячный рост среди городов, по которым имеются данные, зафиксирован в Кокшетау – на 5,8%.
При этом в Астане стоимость квадратного метра практически не изменилась, снизившись на 0,8%, а в Шымкенте – на 0,9%.
Сколько стоят квартиры в уже сданных новостройках
Отдельно специалисты оценили предложения в жилых комплексах, которые уже введены в эксплуатацию.
Средняя цена квадратного метра такого жилья по стране составила 544 788 тенге. По сравнению с сентябрём показатель практически не изменился – снижение составило всего 0,1%.
В Алматы квадратный метр в сданных новостройках в среднем предлагали за 895 573 тенге, в Астане – за 515 593 тенге, в Шымкенте – за 470 992 тенге.
За месяц количество объявлений о продаже жилья в сданных комплексах увеличилось с 580 до 595.
Что происходит с ценами на квартиры разных классов
Стоимость жилья зависит не только от города, но и от класса жилого комплекса.
По данным исследования, средние цены предложения в строящихся домах составили:
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экономкласс – 501 309 тенге за квадратный метр;
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комфорт-класс – 503 457 тенге;
-
бизнес-класс – 699 513 тенге;
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элитное жильё – 1 255 556 тенге.
За октябрь жильё экономкласса подорожало на 4,1%. В комфорт-классе цены практически не изменились, а в бизнес-классе средняя стоимость предложений снизилась на 2,7%.
Чего ожидать покупателям жилья
По оценке AERC, в ближайшие месяцы рост цен на новостройки может замедлиться. В отдельных регионах и сегментах рынка аналитики допускают снижение стоимости предложений.
На динамику цен влияют покупательская активность, доступность ипотеки и расходы застройщиков.
В октябре в Казахстане зарегистрировали 31 864 сделки купли-продажи жилья – на 10% меньше, чем в сентябре. При этом стоимость строительных работ за год выросла на 10,1%.
Поддержать интерес покупателей могут новые ипотечные механизмы и специальные предложения застройщиков.
Аналитики также не исключают, что в условиях меняющегося спроса строительные компании будут предлагать более гибкие условия покупки квартир и дополнительные скидки.
При этом цены в объявлениях не всегда совпадают с окончательной стоимостью сделки. Поэтому при выборе квартиры важно учитывать конкретный жилой комплекс, его готовность, расположение и условия продажи.
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