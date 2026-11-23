В Казахстане средняя стоимость квадратного метра нового жилья в октябре 2026 года составила 629 463 тенге. За месяц цены выросли на 0,5%, а за год – на 10,4%. Самые дорогие новостройки по-прежнему находятся в Алматы и Астане, передаёт BAQ.KZ.

Такие данные приводятся в ноябрьском обзоре Аналитического центра экономической политики AERC.

В Алматы средняя стоимость квадратного метра нового жилья достигла 746 673 тенге, в Астане – 746 490 тенге. Разница между двумя городами составила всего 183 тенге.

Самые доступные цены среди городов, приведённых в официальной статистике, зафиксированы в Уральске – 349 668 тенге за квадратный метр.

Сколько стоит жильё в строящихся домах

Аналитики AERC отдельно изучили цены предложения в объявлениях о продаже квартир в строящихся жилых комплексах на сайте Krisha.kz.

По этим данным, средняя стоимость квадратного метра по Казахстану составила 589 408 тенге. Это на 1,7% меньше, чем в сентябре.

В разных городах цены заметно отличаются:

Алматы – 817 652 тенге за квадратный метр;

Астана – 622 562 тенге;

Шымкент – 476 953 тенге;

Атырау – 490 944 тенге;

Усть-Каменогорск – 469 375 тенге;

Кокшетау – 410 000 тенге;

Караганда – 394 000 тенге;

Костанай – 338 000 тенге;

Тараз – 325 500 тенге;

Актобе – 317 500 тенге.

Наиболее заметный месячный рост среди городов, по которым имеются данные, зафиксирован в Кокшетау – на 5,8%.

При этом в Астане стоимость квадратного метра практически не изменилась, снизившись на 0,8%, а в Шымкенте – на 0,9%.

Сколько стоят квартиры в уже сданных новостройках

Отдельно специалисты оценили предложения в жилых комплексах, которые уже введены в эксплуатацию.

Средняя цена квадратного метра такого жилья по стране составила 544 788 тенге. По сравнению с сентябрём показатель практически не изменился – снижение составило всего 0,1%.

В Алматы квадратный метр в сданных новостройках в среднем предлагали за 895 573 тенге, в Астане – за 515 593 тенге, в Шымкенте – за 470 992 тенге.

За месяц количество объявлений о продаже жилья в сданных комплексах увеличилось с 580 до 595.

Что происходит с ценами на квартиры разных классов

Стоимость жилья зависит не только от города, но и от класса жилого комплекса.

По данным исследования, средние цены предложения в строящихся домах составили:

экономкласс – 501 309 тенге за квадратный метр;

комфорт-класс – 503 457 тенге;

бизнес-класс – 699 513 тенге;

элитное жильё – 1 255 556 тенге.

За октябрь жильё экономкласса подорожало на 4,1%. В комфорт-классе цены практически не изменились, а в бизнес-классе средняя стоимость предложений снизилась на 2,7%.

Чего ожидать покупателям жилья

По оценке AERC, в ближайшие месяцы рост цен на новостройки может замедлиться. В отдельных регионах и сегментах рынка аналитики допускают снижение стоимости предложений.

На динамику цен влияют покупательская активность, доступность ипотеки и расходы застройщиков.

В октябре в Казахстане зарегистрировали 31 864 сделки купли-продажи жилья – на 10% меньше, чем в сентябре. При этом стоимость строительных работ за год выросла на 10,1%.

Поддержать интерес покупателей могут новые ипотечные механизмы и специальные предложения застройщиков.

Аналитики также не исключают, что в условиях меняющегося спроса строительные компании будут предлагать более гибкие условия покупки квартир и дополнительные скидки.

При этом цены в объявлениях не всегда совпадают с окончательной стоимостью сделки. Поэтому при выборе квартиры важно учитывать конкретный жилой комплекс, его готовность, расположение и условия продажи.