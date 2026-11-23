В Казахстане на развитие региональной инфраструктуры дополнительно предусмотрели 47 млрд тенге. Деньги пойдут на 52 проекта, в том числе на модернизацию систем отопления, электро-, газо- и водоснабжения. Об этом стало известно на встрече Президента Касым-Жомарта Токаева с Председателем Курултая Айбеком Дәдебаем, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщил Айбек Дадебай, дополнительные средства удалось предусмотреть в республиканском бюджете на 2027–2029 годы по инициативе депутатов. Помимо коммунальных сетей, финансирование направят на развитие социальной инфраструктуры в регионах.

Какие законы готовят депутаты

Председатель Курултая доложил Президенту о текущих результатах работы депутатов и деятельности партии «Әділет».

С начала работы Курултая принято 18 законов, ещё 38 законопроектов находятся на рассмотрении.

Среди важных направлений – подготовка нового Гражданского кодекса. Депутаты также прорабатывают законодательные инициативы, связанные с защитой прав детей, поддержкой педагогов и медицинских работников.

Особое внимание уделяется выполнению задач, поставленных Президентом на открытии первой сессии Курултая и в Послании народу Казахстана.

Искусственный интеллект поможет проверять законопроекты

Отдельно на встрече обсудили парламентский контроль за исполнением законов.

По словам Айбека Дәдебая, утверждены правила мониторинга законодательства. Они предусматривают оценку того, насколько эффективно законы применяются на практике и каких результатов позволяют добиться.

Продолжается внедрение системы e-Quryltai и технологий искусственного интеллекта. Их планируют использовать для анализа законопроектов, выявления противоречий между правовыми нормами и возможных рисков.

Платформу искусственного интеллекта AI-Quryltai уже представили на площадке Межпарламентского союза в Женеве.

Какие вопросы поднимают казахстанцы

На встрече также говорили о том, как усилить обратную связь между депутатами и населением.

Для этого используются Общественная приёмная Курултая и система e-Otinish. Обращения граждан учитываются при подготовке законодательных инициатив.

С начала сессии депутаты направили 111 запросов по актуальным социальным и экономическим проблемам.

Кроме того, Курултай расширяет сотрудничество с экспертами, общественными организациями и регионами. Создан Совет по взаимодействию с маслихатами, а с ЮНИСЕФ налажена совместная работа по вопросам защиты прав детей.

Более 8 тысяч обращений получили положительное решение

Айбек Дадебай также представил Президенту результаты работы партии «Әділет».

По его словам, партия совместно с Правительством подготовила проект Дорожной карты по выполнению предвыборной программы на 2026–2031 годы. Документ включает 303 мероприятия. Следить за их исполнением планируют с помощью цифровых инструментов мониторинга.

С начала работы в общественные приёмные партии поступило более 14 тысяч обращений граждан. Из них свыше 8,3 тысячи, по представленным данным, получили положительное решение.

В рамках партийного контроля проверено около 300 объектов социальной инфраструктуры. Как сообщил Дадебай, почти 80% выявленных нарушений уже устранено.

Ещё более 12 тысяч казахстанцев получили помощь по проекту «Қарызсыз қоғам».

Кроме того, в партии внедрили цифровую систему «Әділет.365». Она позволяет отслеживать наказы избирателей и контролировать исполнение поручений.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев и Айбек Дадебай обсудили дальнейшую законодательную и партийную работу. Среди приоритетов – выполнение поручений Президента, реализация предвыборных обязательств и решение вопросов, влияющих на благосостояние казахстанцев.