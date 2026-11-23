Казахстанская компания Integra укрепляет партнерство с китайскими подрядчиками. По итогам двух деловых встреч стороны договорились о развитии совместных проектов в сфере дорожной и социальной инфраструктуры, а также подписали договор на поставку оборудования для строительства объектов Национального индустриального нефтехимического технопарка в Атырауской области.

В рамках встречи с представителями China Road and Bridge Corporation (CRBC) генеральный директор Integra Мадияр Саттыбаев и глава китайской корпорации Ван Лицзюнь подписали меморандум о сотрудничестве.

Стороны отметили высокий уровень взаимного доверия, основанный на успешном опыте совместной реализации инфраструктурных проектов. В ходе переговоров они подвели итоги текущей работы и обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия. Подписанный документ закрепляет намерения компаний развивать новые совместные проекты в области дорожной и социальной инфраструктуры.

Еще одна встреча состоялась с представителями China Huanqiu Contracting & Engineering (Shanghai) Co., Ltd. (HQSH). В переговорах приняли участие генеральный директор Integra Мадияр Саттыбаев, председатель правления HQSH Чэнь Цзянь, заместитель директора по маркетингу HQC Чжоу Жаньхоа, а также представители компании Jiangsu Jingyuan.

По итогам переговоров стороны подписали договор на поставку оборудования для проекта строительства инфраструктуры специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» на участке Карабатан в Атырауской области.

В рамках второй очереди строительства предусмотрено возведение наружных сетей водоснабжения, а также установок водоподготовки и очистки сточных вод. Работы по этим объектам разделены на два этапа.

Таким образом, сотрудничество Integra с китайскими компаниями охватывает как перспективные инфраструктурные инициативы, так и конкретные проекты, связанные с развитием промышленной инфраструктуры Казахстана.