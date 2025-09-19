11 человек осудили за разжигание розни с начала года в Астане
Разжигание розни — преступление
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратура города сообщает о тревожной тенденции: с начала 2025 года в Казахстане за разжигание национальной и религиозной розни уже осуждены 11 человек, передает BAQ.KZ.
Все они признаны виновными в нарушении уголовного законодательства, провоцируя межнациональные конфликты и сея вражду в обществе.
Один из резонансных случаев произошёл в столице: местный житель, находясь в прямом эфире в TikTok, позволил себе резкие высказывания в адрес другой национальности, сопровождая их грубой нецензурной лексикой. Такое поведение вызвало общественный резонанс и попало в поле зрения правоохранительных органов. Суд признал действия мужчины уголовно наказуемыми, поскольку они содержали признаки разжигания национальной розни.
Как подчёркивают в прокуратуре, вина всех 11 подсудимых была полностью доказана государственными обвинителями, и в результате они получили реальные сроки лишения свободы. Судебные приговоры вступили в законную силу.
Правоохранительные органы призывают граждан сохранять уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий, особенно в публичных и онлайн-пространствах.
Прокуратура напоминает: за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни предусмотрена уголовная ответственность — вплоть до 20 лет лишения свободы.
Самое читаемое
- Отклонённый кандидат в акимы Семея подал в суд на избирательную комиссию
- В Минздраве назвали болезни, при которых казахстанцы не смогут получить водительские права
- "Кайрат" разгромно проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов
- Ерболат Досаев получил должность в Администрации Президента
- "Кайрат" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов