Прокуратура города сообщает о тревожной тенденции: с начала 2025 года в Казахстане за разжигание национальной и религиозной розни уже осуждены 11 человек, передает BAQ.KZ.

Все они признаны виновными в нарушении уголовного законодательства, провоцируя межнациональные конфликты и сея вражду в обществе.

Один из резонансных случаев произошёл в столице: местный житель, находясь в прямом эфире в TikTok, позволил себе резкие высказывания в адрес другой национальности, сопровождая их грубой нецензурной лексикой. Такое поведение вызвало общественный резонанс и попало в поле зрения правоохранительных органов. Суд признал действия мужчины уголовно наказуемыми, поскольку они содержали признаки разжигания национальной розни.

Как подчёркивают в прокуратуре, вина всех 11 подсудимых была полностью доказана государственными обвинителями, и в результате они получили реальные сроки лишения свободы. Судебные приговоры вступили в законную силу.

Правоохранительные органы призывают граждан сохранять уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий, особенно в публичных и онлайн-пространствах.

Прокуратура напоминает: за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни предусмотрена уголовная ответственность — вплоть до 20 лет лишения свободы.