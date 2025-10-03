В Мангистауской области подвели итоги купального сезона-2025 на побережье Каспийского моря. По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), за лето спасатели вытащили из воды 50 человек, среди которых — 20 детей. Однако трагических инцидентов избежать не удалось: за сезон утонули 11 человек, включая троих несовершеннолетних, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Заместитель начальника ДЧС региона Нурлыбек Айжарыков сообщил, что к летнему периоду ведомство провело масштабную подготовку. Водолазы обследовали дно водоемов по заявкам владельцев зон отдыха и пляжей, а 57 спасателей прошли специальное обучение. В опасных и несанкционированных местах были установлены 25 информационных стендов и 37 предупреждающих знаков.

На наиболее опасных участках Каспия ежедневно дежурили 15 мобильных спасательных постов, а в выходные и праздники — до 33.

Из 50 спасенных 42 человека оказались на удалении от берега на сапбордах, еще восемь детей были спасены после того, как остались без присмотра взрослых.

Всего за лето совместно с полицией, прокуратурой, транспортной инспекцией и волонтёрами проведено более 1100 рейдов.

Ответственность и штрафы:

За нарушение правил безопасности на водоемах к административной ответственности привлекли 64 человека — в том числе за управление плавательными средствами без спасжилета. Еще 22 жителя были оштрафованы за купание в запрещенных местах, а шесть — за оставление детей без присмотра. Общая сумма штрафов превысила 1,58 млн тенге.

Опасные и разрешённые зоны:

На территории региона по-прежнему существует 10 опасных участков, где купание строго запрещено. Вместе с тем, после внесённых в феврале изменений в постановление акимата, количество официально разрешённых для отдыха и купания мест увеличилось до 45.

Несмотря на усилия спасателей и усиленные меры безопасности, купальный сезон вновь обернулся трагедиями. Девять человек, включая троих детей, утонули в летние месяцы, еще двое взрослых погибли уже после окончания сезона. Всего — 11 жертв.

Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности на воде и не оставлять детей без присмотра, даже на оборудованных пляжах.