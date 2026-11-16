11 человек погибли при пожаре в жилом доме на Пхукете

На тайском острове Пхукет загорелось здание, где на первом этаже работал пункт проката мотоциклов, а выше жили люди. Погибли 11 человек, еще 17 получили легкие травмы, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Пожар начался около 2 часов ночи в понедельник, 16 ноября. Пожарным понадобился примерно час, чтобы взять огонь под контроль.

По словам начальника полиции Пхукета Сурачая Суксая, причины пожара еще выясняют. Предварительно установлено, что незадолго до начала пожара рядом со зданием взорвался электрический трансформатор.

Губернатор Пхукета Чоднарин Кердсом рассказал, что в пункте проката стояли около 100 мотоциклов, хранились газ, моторное масло, пластик и шины. Именно эти горючие материалы, по его словам, могли стать причиной того, что огонь распространился так быстро, а дым был густым и ядовитым.

Люди, судя по всему, пытались спастись от огня на верхних этажах. Тело одного погибшего нашли на третьем этаже, остальных десяти на пятом.

Пхукет один из самых популярных курортов Таиланда, в том числе у туристов из Казахстана. Сведений о том, были ли среди погибших иностранцы, пока нет.