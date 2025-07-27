11 человек получили ножевые ранения в одном из магазинов США
Подозреваемый задержан.
Сегодня, 10:36
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Сегодня, 10:36Сегодня, 10:36
83Фото: Pixabay.com
Неизвестный с ножом напал на людей в супермаркете Walmart в американском городе Траверс-Сити (штат Мичиган), передает BAQ.KZ со ссылкой на Associated Press.
По меньшей мере 11 человек госпитализированы в результате нападения.
Полиция штата в свою очередь проинформировала, что подозреваемый задержан и находится под стражей, информация о деталях произошедшего пока ограничена.
Полицейские ведут расследование произошедшего. Информация о мотивах нападавшего и состоянии здоровья пострадавших пока не приводится.
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