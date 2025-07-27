Неизвестный с ножом напал на людей в супермаркете Walmart в американском городе Траверс-Сити (штат Мичиган), передает BAQ.KZ со ссылкой на Associated Press.

По меньшей мере 11 человек госпитализированы в результате нападения.

Полиция штата в свою очередь проинформировала, что подозреваемый задержан и находится под стражей, информация о деталях произошедшего пока ограничена.

Полицейские ведут расследование произошедшего. Информация о мотивах нападавшего и состоянии здоровья пострадавших пока не приводится.