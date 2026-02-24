В школах Казахстана подходит к завершению третья учебная четверть. После этого школьников ждёт один из самых продолжительных перерывов в учебном году, сообщает BAQ.KZ.

Весенние каникулы 2026 года продлятся с 19 по 29 марта включительно — всего 11 дней.

Последний учебный день перед каникулами — 18 марта. Уже 30 марта учащиеся вернутся в школы и начнут четвёртую четверть. Этот перерыв позволит детям набраться сил перед заключительным этапом учебного года.

В Казахстане учебная программа разделена на четыре четверти. В этом году третья четверть длилась 10 недель.

Согласно утверждённому календарю, четвёртая четверть продлится примерно 8 недель и завершится 25 мая 2026 года.

После этого начнутся летние каникулы.