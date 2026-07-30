11 домов культуры откроют в Туркестанской области в текущем году

В Восточно-Казахстанской области международный фестиваль «Алтай – золотая колыбель тюркского мира» объединил представителей десяти стран и регионов и собрал более 50 тыс. посетителей. Музеи приняли 328,4 тыс. человек и провели свыше 5,5 тыс. экскурсий. Продолжаются капитальный ремонт Восточно-Казахстанского музея искусств и подготовка проекта визит-центра музея-заповедника «Берел».

В Алматы культурные мероприятия проводятся по полицентрическому принципу – на площадках разных районов города. IV Almaty Circus Festival объединил артистов из 18 стран и собрал 10 тыс. зрителей. Семь библиотечных филиалов работают круглосуточно, приложением «Алматы кітапханалары» пользуются более 27 тыс. человек. Ко Дню города подготовлен единый цикл творческих конкурсов.

В области Абай открыты два сельских клуба на 100 мест – в селах Жогаргы Егинсу и Кокжыра. Еще три объекта культуры строятся в Бескарагайском районе, их планируется ввести до конца года. В рамках проекта Jana Klub началась модернизация 15 сельских библиотек, обслуживающих более 109 тыс. жителей.

В Карагандинской области проект «Оқитын ұлт» объединил 67,8 тыс. участников и показал лучший результат среди пилотных регионов. Первый этно-гастрономический фестиваль «BaiQymyz Қарқаралы – 2026» посетили более 20 тыс. человек. Открыт новый клуб в селе Кокпекты, завершена реконструкция здания городского архива, продолжается строительство Дома искусств в Нуринском районе.

В Кызылординской области ведется подготовка к строительству нового здания драматического театра. Первый Nartai Theatre Fest собрал около 4 тыс. зрителей. Реализуется проект круглосуточной Президентской библиотеки на 600 тыс. единиц хранения, а разработанная в регионе платформа Smart Archive представлена на Международном конгрессе архивистов.

В Туркестанской области в текущем году планируется ввести 11 домов культуры: два уже открыты, еще три готовы к эксплуатации. Бесплатными творческими кружками охвачено более 17 тыс. детей. Три профессиональных театра представили 186 спектаклей и провели гастроли в районах области и других регионах страны. Симпозиум «ULYLARDYN OTANY» объединил 26 художников из семи стран.

В Шымкенте семь городских театров представили 16 новых постановок, которые посетили более 124 тыс. зрителей. Солисты театра оперы и балета завоевали награды на международных конкурсах в Сиане и Нагасаки, Молодежный театр представил спектакль «Антигона» на фестивале в Алжире. Продолжается проектирование нового театра оперы и балета и работа по созданию Университета культуры и искусств. В жилом массиве Текесу открыт новый Дом культуры, ведется проектирование ремонта еще 11 объектов культуры.

В ходе заслушивания рассмотрены вопросы электронной отчетности театров, представленности произведений казахстанских авторов в репертуаре, подготовки специалистов по научной реставрации, сохранения памятников и продвижения культурного туризма. Регионам рекомендовано усилить информационное сопровождение культурных объектов и развивать туристическую навигацию.

Во втором полугодии запланированы международный турнир беркутчи «Шығыс салбұрыны – 2026», фестиваль «Аяз Ата, Ақшақар – 2026», Almaty Puppet Festival, фестиваль «Көк-Төбе Опера», международный конкурс «Voice of Turan», а также театральные, музыкальные и выставочные проекты.

По итогам заслушивания регионам рекомендовано обеспечить своевременное исполнение поручений Главы государства, Правительства Республики Казахстан и Министерства культуры и информации, завершить запланированные проекты и принять меры по обозначенным вопросам. Ход исполнения взят Комитетом культуры на контроль.