Больше всех получил владелец Lexus. Покупатель внедорожника Lexus LX 600, купленного у ТОО «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto», вернул всю уплаченную сумму, почти 80 миллионов тенге. Деньги вернули не через суд, а через Департамент торговли и защиты прав потребителей, который вмешался в спор, передает BAQ.KZ.

Это самый крупный, но лишь один из тысяч случаев. За первое полугодие 2026 года потребителям вернули в общей сложности 1,5 миллиарда тенге через обмен и возврат товаров. Это на 15,3% больше, чем за тот же период 2025 года. Требования 15 тысяч человек удовлетворили. Ещё 15,4 тысячи получили правовую помощь, а обращения 12 тысяч перенаправили в профильные госорганы.

Жалобы обернулись проверками бизнеса. Департаменты провели 776 проверок, возбудили 892 административных дела и выписали штрафов на 17,3 миллиона тенге.

Крупные суммы вернули покупателям жилья. В Мангистауской области спор по долевому участию с кооперативом «Tuha Development» решили без суда, покупателю вернули более 14 миллионов тенге. В Шымкенте после выявленных дефектов в квартире от ТОО «Канфар Бюлдинг» человеку возместили 15,1 миллиона.

Отдельно проверяли качество товаров. В рамках проекта «Сапалы өнім» исследовали 874 вида продукции и нашли нарушения в 623. Большинство, 84%, из-за неправильной маркировки, остальные 16% из-за санитарных нарушений. Меры приняли к 462 предпринимателям.