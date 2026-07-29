Поезд протаранил КАМАЗ в Алматы: появились подробности серьезной аварии

В Алматы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде. Локомотив, следовавший в составе поезда из девяти вагонов, столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ. В результате мощного удара водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован. Как сообщили в департаменте полиции Алматы, авария произошла в Турксибском районе.

По предварительной информации, водитель КАМАЗа во время маневра выехал на железнодорожный переезд в момент приближения поезда. Машинист не успел предотвратить столкновение. Сила удара оказалась настолько большой, что многотонный грузовик получил серьезные механические повреждения. Водителя с места происшествия доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Управления полиции Турксибского района осмотрели место аварии, зафиксировали обстоятельства происшествия и выясняют причины случившегося. В полиции напомнили, что железнодорожные переезды требуют особой осторожности.