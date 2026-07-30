  • Главная
  • Новости
  • 14 граждан Южной Кореи задержали в Казахстане: что произошло

14 граждан Южной Кореи задержали в Казахстане: что произошло

Задержанные подозреваются в совершении мошеннических действий с использованием телекоммуникационных систем.

30 Июля 2026, 16:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
кадр из видео 30 Июля 2026, 16:31
30 Июля 2026, 16:31
160
Фото: кадр из видео

Комитет национальной безопасности Казахстана задержал 14 граждан Республики Корея.

По данным пресс-службы КНБ, в отношении задержанных правоохранительными органами Южной Кореи расследуется уголовное дело. Их подозревают в совершении мошеннических действий в составе организованной преступной группы с использованием телекоммуникационных систем.

Как действовала схема

По версии правоохранительных органов, участники группы использовали технические средства для осуществления противоправной деятельности, связанной с мошенническими действиями.

Что обнаружили у подозреваемых

В ходе обысков по местам проживания были обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны и ноутбуки. По предварительным данным, найденные устройства применялись при совершении противоправных действий.

Задержанные доставлены в изолятор временного содержания для проведения процессуальных мероприятий и дальнейшей депортации.

В Комитете национальной безопасности отметили, что работа по выявлению и пресечению деятельности лиц, причастных к мошенническим схемам, продолжается.

Ранее казахстанца, объявленного в розыск, вернули из Албании.

По версии следствия, он обещал школьникам успешную сдачу Единого национального тестирования и гарантированное поступление в высшие учебные заведения, однако свои обязательства не выполнял.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, экстрадиция была проведена совместно с Интерполом МВД Казахстана при содействии Посольства Казахстана в Албании.

Следствие считает, что с 2022 по 2023 год подозреваемый через интернет размещал объявления об услугах по подготовке к ЕНТ. Он уверял родителей и выпускников, что поможет набрать высокий балл и обеспечит поступление в университет. Доверившись этим обещаниям, люди переводили деньги, однако впоследствии оставались без обещанных услуг и без своих средств.

По данным правоохранительных органов, жертвами мошеннической схемы стали 32 человека. Общий ущерб превысил 28 миллионов тенге.

После возбуждения уголовного дела мужчина покинул Казахстан и был объявлен в международный розыск. В мае 2025 года его задержали на территории Албании. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана подозреваемого экстрадировали на родину.

Сейчас он находится в следственном изоляторе. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

Читайте также:

Самое читаемое

Наверх