14 граждан Южной Кореи задержали в Казахстане: что произошло

Комитет национальной безопасности Казахстана задержал 14 граждан Республики Корея.

По данным пресс-службы КНБ, в отношении задержанных правоохранительными органами Южной Кореи расследуется уголовное дело. Их подозревают в совершении мошеннических действий в составе организованной преступной группы с использованием телекоммуникационных систем.

Как действовала схема

По версии правоохранительных органов, участники группы использовали технические средства для осуществления противоправной деятельности, связанной с мошенническими действиями.

Что обнаружили у подозреваемых

В ходе обысков по местам проживания были обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны и ноутбуки. По предварительным данным, найденные устройства применялись при совершении противоправных действий.

Задержанные доставлены в изолятор временного содержания для проведения процессуальных мероприятий и дальнейшей депортации.

В Комитете национальной безопасности отметили, что работа по выявлению и пресечению деятельности лиц, причастных к мошенническим схемам, продолжается.