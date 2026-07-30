14 граждан Южной Кореи задержали в Казахстане: что произошло
Задержанные подозреваются в совершении мошеннических действий с использованием телекоммуникационных систем.
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Комитет национальной безопасности Казахстана задержал 14 граждан Республики Корея.
По данным пресс-службы КНБ, в отношении задержанных правоохранительными органами Южной Кореи расследуется уголовное дело. Их подозревают в совершении мошеннических действий в составе организованной преступной группы с использованием телекоммуникационных систем.
Как действовала схема
По версии правоохранительных органов, участники группы использовали технические средства для осуществления противоправной деятельности, связанной с мошенническими действиями.
Что обнаружили у подозреваемых
В ходе обысков по местам проживания были обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны и ноутбуки. По предварительным данным, найденные устройства применялись при совершении противоправных действий.
Задержанные доставлены в изолятор временного содержания для проведения процессуальных мероприятий и дальнейшей депортации.
В Комитете национальной безопасности отметили, что работа по выявлению и пресечению деятельности лиц, причастных к мошенническим схемам, продолжается.
Ранее казахстанца, объявленного в розыск, вернули из Албании.
По версии следствия, он обещал школьникам успешную сдачу Единого национального тестирования и гарантированное поступление в высшие учебные заведения, однако свои обязательства не выполнял.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре, экстрадиция была проведена совместно с Интерполом МВД Казахстана при содействии Посольства Казахстана в Албании.
Следствие считает, что с 2022 по 2023 год подозреваемый через интернет размещал объявления об услугах по подготовке к ЕНТ. Он уверял родителей и выпускников, что поможет набрать высокий балл и обеспечит поступление в университет. Доверившись этим обещаниям, люди переводили деньги, однако впоследствии оставались без обещанных услуг и без своих средств.
По данным правоохранительных органов, жертвами мошеннической схемы стали 32 человека. Общий ущерб превысил 28 миллионов тенге.
После возбуждения уголовного дела мужчина покинул Казахстан и был объявлен в международный розыск. В мае 2025 года его задержали на территории Албании. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана подозреваемого экстрадировали на родину.
Сейчас он находится в следственном изоляторе. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.
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