Пропавшего срочника нашли в ВКО: названа причина ухода из части

Военнослужащий срочной службы, который несколько дней назад самовольно покинул воинскую часть в Усть-Каменогорском гарнизоне, найден. Об этом сообщили в Главном управлении военной полиции Вооруженных сил Казахстана, передает BAQ.KZ.

По информации ведомства, рядовой Мархан А.Е. был задержан примерно в 20 километрах от Усть-Каменогорска. После этого его доставили в отдел военной полиции.

«Его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводится проверка, в ходе которой устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, военнослужащий самовольно покинул место службы из-за тоски по дому.

При этом в ходе разбирательства срочник заявил, что фактов неуставных взаимоотношений, а также превышения должностных полномочий со стороны командиров и сослуживцев не было.

Ранее Главное управление военной полиции объявило военнослужащего в розыск после того, как утром 23 июля он самовольно покинул место несения службы в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона.