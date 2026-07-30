Турцию охватили масштабные лесные пожары: эвакуируют людей и перекрывают дороги

Сразу в нескольких регионах Турции продолжаются крупные лесные пожары. Наиболее сложная ситуация складывается в провинциях Мугла, Анталья и Балыкесир, где огонь угрожает жилым районам, а власти эвакуируют жителей и пациентов больниц. В провинции Мугла из-за пожара эвакуировали более 200 человек и государственную больницу Сейдикемера, а автодорогу Фетхие — Анталья временно закрыли.

В Анталье огонь вплотную подошел к домам в районе Кумлуджа, из-за чего была перекрыта трасса D-400 и началась эвакуация жителей. По данным Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, пожары в районах Каш и Назилли удалось локализовать, однако борьба с огнем в Мугле, Анталье и Балыкесире продолжается.

К тушению привлечены сотни спасателей, авиация и десятки единиц спецтехники.